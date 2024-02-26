مصطفى أباظة عن مشروع رأس الحكمة: خطوة على الطريق الصحيح

قال الدكتور مصطفى أباظة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، وممثل حزب المؤتمر في الحوار الوطني، إن البعض يتحدث عن أن الحوار الوطني غير مجدي، وإذا تم إلغاء الحوار الوطني فسيتحدث البعض عن غياب الديمقراطية في الدولة المصرية.

وأضاف "أباظة"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن الحكومة من المفترض أن تتلقى الحلول المطروحة في الحوار الوطني، خاصة وأن الحوار يشمل الكثير من الكوادر الوطنية المتخصصة غير المشاركة في الحكومة، وتطرح الكثير من الحلول المفيدة للدولة المصرية.

وأوضح أنه لا يجب أن نختزل الفترة المقبلة في صفقة رأس الحكمة التي أبرمت خلال الفترة الأخيرة، والنظر إلى هذه الصفقة على أنها خطوة على الطريق الصحيح.