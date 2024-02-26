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الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

المؤتمر: الحوار الوطني يسعى لترسيخ التشارك المجتمعي في قرارات الحكومة

الدكتور مصطفى أباظة،
الدكتور مصطفى أباظة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة
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قال الدكتور مصطفى أباظة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، وممثل حزب المؤتمر في الحوار الوطني، إن الحوار الوطني يسعى لترسيخ التشارك المجتمعي في قرارات الحكومة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني أدخل أطياف كثيرة إلى العمل  السياسي من المتخصصين في المجالات الزراعية أو القانونية.

وأضاف "أباظة"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن الحوار الوطني أصبح مفخرة للكثير من القامات السياسية التي طرحت الكثير من الأفكار الممتازة باعتراف الحكومة المصرية.

وأوضح أن مائدة الحوار الوطني شهدت طرح جميع القضايا التي تشغل المواطن بمنتهى الشفافية والحرية، مشيرًا إلى أن كافة ممثلي الأحزاب وكل القوى السياسية كانت حاضرة الحوار الوطني.

الدكتور مصطفى أباظة أستاذ القانون بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى أباظة حزب المؤتمر الحوار الوطني