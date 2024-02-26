المشدد 3 سنوات لسائق وغرامة 10 آلاف جنيه لتعاطيه المواد المخدرة بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكما في حق سائق لتعاطيه للمخدرات وقيادة سيارته تحت تأثير المخدرات بشبرا الخيمة، دائرة قسم ثان، في محافظة القليوبية، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم بالدائرة الرابعة برئاسة المستشار رضا أحمد عيد وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين وبحضور مصطفي عبد الرازق وكيل النيابة.

تضمن أمر إحالة المتهم ويدعى "ع ع" 35 سنة، سائق، إلى محكمة الجنايات، أنه جرى ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي، كما تبين أنه من خلال التحليل أنه يتعاطى المخدرات أثناء قيادته سيارته.

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مدير مباحث القليوبية، يفيد تمكن حملة أمنية من ضبط سائق أثناء قيادته سيارته بشبرا الخيمة، وتبين أنه يتعاطى للمخدرات وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات وبإجراء تحليل له تبين أنه يتعاطى للمخدرات، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.