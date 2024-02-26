مدرب الزمالك يدرس الداخلية بالفيديو قبل مواجهة الدوري

بدأ الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، في دراسة فريق الداخلية بالفيديو، وذلك قبل مواجهة الفريقين بالدوري يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يقوم جوميز وجهازه المعاون بتحديد نقاط قوة وضعف الفريق المنافس، ثم يعقد جلسات فنية مع اللاعبين للحديث عن المباراة فنيا بشكل تفصيلي .

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الأبيض من الجزائر، عقب خوض مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الزمالك حقق الفوز على حساب فريق أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة، ويتأهل لدور الثمانية.