الزمالك يجهز بديل زيزو في مباراة الداخلية بالدوري

يجهز البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، بديل للاعب أحمد مصطفى زيزو في مباراة الداخلية بالجولة الـ 14 لمسابقة الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل، وذلك بعد تعرض زيزو لإصابة بالتواء في الكاحل أمس الأحد على هامش مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي.

وسيكون أمام جوزيه جوميز خيارات عديدة للمشاركة بديلا لزيزو ومنهم، شيكابالا، وأحمد حمدي، وترافيس موتيابا، ومحمد عاطف، ومهاب ياسر، وسيد نيمار .

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الأبيض من الجزائر، عقب خوض مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الزمالك حقق الفوز على حساب فريق أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.