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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ كفرالشيخ: تحرير 12 محضرا لمخالفات تموينية

حملات تموينية بكفر
حملات تموينية بكفر الشيخ
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تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، في الحملات التموينية للرقابة على المحلات التجارية ومحلات الجزارة بسيدي سالم، بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك، برئاسة أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم  .

أسفرت الحملة، عن تحرير 12  محضرا منها عدد 5 محاضر صحة و 7 محاضر بيئة حيث تم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

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