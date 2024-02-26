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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس الوزراء السلوفاكي: بعض دول الناتو تدرس إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء السلوفاكي
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
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قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الاثنين إن بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تدرس إمكانية إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس اتفاقيات ثنائية.

وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي، أن الاجتماع الذي سيعقد اليوم في باريس هو بالنسبة له تأكيد على فشل استراتيجية الغرب في أوكرانيا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضح فيكو: "أريد أن أكون مستعدًا له (الاجتماع) بشكل بناء، على الرغم من أن المواضيع التي تحدثنا عنها تصيبني بالقشعريرة، ويترتب على هذه الأطروحات أن مجموعة من دول الناتو والاتحاد الأوروبي تدرس إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس الاتفاقيات الثنائية".

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا في وقت سابق أن روسيا ليست مهتمة بحرب عالمية ثالثة، وكان من الممكن حل الصراع في أوكرانيا في البداية إذا لم يثن أحد الأوكرانيين عن ذلك. 

وأضاف فيكو أن الغرب ربما يتجه نحو اتخاذ أسوأ قرار ممكن فيما يتعلق بأوكرانيا.

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