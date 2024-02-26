تموين الفيوم: 37 محضرا متنوعا فى حملات تفتيشية للرقابة على الأسواق والمخابز

استمراراً لتنفيذ توجهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور الوزير أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين تطون وتمكنت الحملة من تحرير عدة محاضر مختلفة منها ٥ محاضر عدم إعلان أسعار ، و ٣ محاضر شهادة صحية محلات سوبرماركت، و 2 محضر تصرف عدد 12 و13 شيكارة دقيق بإجمالي 25 شيكارة دقيق بلدى، ومحضر سلع غذائية منتهية الصلاحية وهي: 55 كجم جبنه فيتا عبوات دومتى-33 كجم سكر- 3 كجم مكرونة.

كما تم عمل محضر نقص وزن بقاحد الافران البلدى، و محضر مواصفات، 2 محضر عدم وجود قائمة،و 10 محاضر عدم نظافة ادوات العجين، 5 محضر عدم اعطاء بون الصرف، محضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات .

وايضا شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة من إدارة تموين سنورس وتمكنت الحملة من تحرير 6 محاضر عبارة عن محضر جنحه مشروبات غازيه وعصائر وجبنه منتهية الصلاحية-عدد 150 لتر مياه غازية - عدد 30 علبة جبنه ربع كيلو - عدد 50 علبة عصير ، و 2 محضر عدم اعلان أسعار .

ويأتى ذلك في إطار خطة المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.