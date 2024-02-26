في جولة ميدانية.. وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس إدارة فارسكور

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بإدارة فارسكور في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة انتظام العملية التعليمية ومتابعة المدارس ومدى انتظام الطلاب في الحضور.

وتابع وكيل الوزارة مدارس الشهيد اسماعيل فهمي الإبتدائية والثانوية الزخرفية بنات والثانوية الزخرفية العسكرية والثانوية الميكانيكية العسكرية والشهيد رامي زيدان الثانوية والاعدادية المهنية بفارسكور، وحضر طابور الصباح وناقش الطلاب والطالبات حول العملية التعليمية وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وخلال تفقده للمدارس تابع وكيل الوزارة معدلات العجز والزيادة في معلمي المواد ونسب حضور الطلاب مؤكدا علي حصر غياب الطلاب في كل حصة، وناقش العديد من الحلول المقترحة وأكد علي تفعيل الاشراف المدرسي وتوزيع حصص الغائب حرصاً علي أبنائنا الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة بتكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على إعلاء وتغليب الصالح العام.

كما تفقد مدرسة الشهيد رامي زيدان الثانوية وتابع انتظام العملية التعليمية بالفصول الدراسية، مشددا على حصر غياب الطلاب لكل حصة وتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية.

ووجه وكيل الوزارة بالتشديد على حصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة والعمل على جذب الطلاب للمدرسة وتكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية.

كما وجه وكيل الوزارة، مدير عام الادارة عصام البرقي بنشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم بالإضافة إلى عمل محاضرات لطلاب المرحلة الثانوية يقوم بالشرح فيها أكفأ المعلمين وتفعيل مجموعات الدعم المدرسية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.