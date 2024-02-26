لأول مرة.. “السينما” على قائمة "إكسبوجر 2024" وحضور بارز لأكبر صناع الأفلام في العالم

ايام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للتصوير “اكسبوجر 2024” والذي سينطلق في الثامن والعشرين من فبراير الجاري ويستمر حتى الخامس من مارس باكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ،

ويقدم المهرجان لأول مرة أكثر من 53 فعالية سينمائية في "اكسبوجر 2024" والذي ينظمه المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة.

وكشفت إدارة المهرجان في بيان صدر عنها صباح اليوم ، الاثنين ، الموافق 26 فبراير الجاري، عن تفاصيل البرنامج السينمائي الذي يقدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2024" ويتضمن 47 فعالية سينمائية تشمل 20 ورشة عمل وجلسات نقاشية ومقابلات مباشرة مع صناع السينما.

ويعرض البرنامج 27 فيلماً وثائقياً في فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الذي ينظمه "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة"، من 28 فبراير إلى 5 مارس في "مركز إكسبو الشارقة".

وتقدم البرنامج شخصيات بارزة في عالم التصوير من بينها كل من أيدان سوليفان، المعروف بمواهبه المتعددة ومساهمته في تحرير الصور والنشر والصحافة، وأنجيلا سكوت، المشهورة في مجال التصوير وصناعة الأفلام والتأليف وحماية البيئة، إلى جانب بيث والد، وبريتا جاكنسكي، ودان ونترز، وفرانشيسكو جولا، وفرانك ميو، وجيلز كلارك، وجون ماكديرموت، وريك سمولان، الذين يشاركون خبراتهم ورؤاهم مع جمهور المهرجان.

أكد طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على أن الهدف من استحداث منصة الأفلام في المهرجان الدولي للتصوير (اكسبوجر) هو توفير مساحة إبداعية لاستكشاف الجوانب الفنية والتقنية لصناعة الأفلام ، فمن جلسات نقاشية تشهد مشاركة رواد صناعة السينما، إلى ورش عمل تفاعلية، وبرامج تعليمية متعمقة، تقدم منصة الأفلام تجارب شيقة لجميع صناع الأفلام المحترفين والهواة والطلاب".

لافتا حرص "اكسبوجر" على توسيع برامجه وتلبية المتطلبات الفنية والمهنية المتنامية لدعم الصناعات الإبداعية، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم البرنامج السينمائي للمرة الأولى في المهرجان هذا العام، وفق جودة عالية وطروحات غنية".

وتتضمن فعاليات البرنامج السينمائي التي يجري تنظيمها بالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس) وأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، عدداً من الجلسات، التي تناقش موضوعات أساسية لفن صناعة الأفلام، وورش عمل تدريبية تم تصميمها لصقل المواهب وتنمية المهارات، ودورات تعليمية شاملة تستكشف مجالات متخصصة في عالم السينما. كما يوفر فرص التواصل وتعزيز العلاقات والروابط داخل مجتمع صناع الأفلام.

المصور دان ونترز

المصور أيدان سوليفان

صور مؤرشفة من نسخ سابقة للمهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر

المصورة بيث والد

المصورة أنجيلا سكوت

ويشكل "اكسبوجر 2024" استكشافاً تفاعلياً لفن التصوير الفوتوغرافي والوسائط البصرية، من خلال 90 معرضاً فردياً وجماعياً يضم 2500 صورة لـ 400 مصور عالمي. ويقدم أيضاً 66 ورشة عمل، و79 جلسة حوارية ونقاشات جماعية، و50 جلسة تقييم للسير الفنية بمشاركة 150 من أكبر فناني السرد القصصي البصري على مستوى العالم.

