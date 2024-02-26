فاعليات المبادرة الوطنية «دوّي» لتمكين الفتيات تصل مدن خليج العقبة

تواصلت اليوم الإثنين، فاعليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» تحت شعار بحكايتك تكمل حكايتهم، بمدن خليج العقبة، وبالتحديد بمركز شباب دهب، ومركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، تقام المبادرة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وتنفذ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب "بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء .

وتتناول محاور المبادرة عقد جلسات نقاشية وورش عمل حول أهمية :" الحوار المجتمعي وآليات الدعم المجتمعي وتوفير مساحات أمنه للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم ، وتنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم ، وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين " .

صرح محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، بإن المبادرة تستهدف 1200 مستفيد في المرحلة العمرية من " 14 لــ18 عامًا " برلمان الطلائع "، 18 لــ40 عامًا " برلمان الشباب" والقيادات المجتمعية والأسر، وأن يكون نتاج ثمارها 100 مبادرة مجتمعية تساعد على تمكين الفتيات ودعم المجتمع من خلال عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية بواقع 600 حوار مجتمعي بواقع 40 حوار مجتمعي لكل محافظة، وتنفيذ 15 حوار وطني يتضمن تنفيذ نوادي المشاهدة الذي تعرض " فيلم بداية الخيط " تهدف "دوي" إلى تسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهم والأشخاص الذين يدعمونهم.

وأشار أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية إلي ان انطلاق المبادرة يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث تتناول مبادرة "دوي" جميع جوانب الفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع ، وهذا هو السبب في أنها تجمع بين جهود المؤسسات والأفراد لتشكيل شراكة لدعم الفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية بوجه عام.

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