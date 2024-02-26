بعد حريق دوار الكبير.. حاتم صلاح يطمئن الجمهور: "إحنا بخير"

حرص الفنان حاتم صلاح على اطمئنان الجمهور، بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل "الكبير أوي 8" الذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024، نتيجة ماس كهربائي.

وقال حاتم صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "تمت السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات في فريق العمل، وسيتم استئناف تصوير المشاهد المتبقية من العمل بعد إعادة ضبط موقع التصوير، للحاق بموسم دراما رمضان، والحمد لله احنا بخير".

ويذكر أن، نشب حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل "الكبير أوي 8"، في منطقة منشأة القناطر شمال المحافظة، ونجحت قوات الأمن في السيطرة على الحريق دون أي إصابات بأبطال العمل.

الجدير بالذكر أن يشارك في بطولة مسلسل "الكبير أوي"، عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم، إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.