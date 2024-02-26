"الهوية الرقمية للباحثين بمواقع التواصل العلمي" ورشة عمل بآداب عين شمس

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان: " الهوية الرقمية للباحثين بمواقع التواصل العلمى" بقاعة مؤتمرات الكلية تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق بهاء ابراهيم رئيس لجنة التدريب، بوحدة تقويم الأداء وضمان الجودة،

أحمد السداوي مدير وحدة خدمات الباحثين، وقدمت الورشة أماني السيد الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات، ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جامعة حلوان.

وأكد ربيع، أن الورشة تأتي ضمن البرنامج التدريبي لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين لمواكبة التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في مجال البحث العلمي للوصول إلى التصنيفات العالمية، كما أكد أن الورشة مجانية، ويتم منح المشاركين إفادة حضور

وأشاد بالإقبال الملحوظ من أعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة ، وباحثى الدراسات العليا على المشاركة والتفاعل بالورشة.

واستعرضت أماني السيد محاور الندوة، التي تضمنت: الاتصال العلمي، الهوية الرقمية للباحث، الهوية المفتوحة للباحثين والمشاركين ORCID ، منصة المحكمين Publons ، الشبكات الاجتماعية الأكاديمية Research Gate، الباحث العلمي من جوجل Google Scholar والتحديات التي تواجه الباحثين في استخدامها ، بالإضافة إلى التطبيق العملي.

كما قامت بتوضيح مفهوم "هوية الباحث الرقمية" وهي التي تقوم بتعريف الباحث في البيئة العلمية، فتتضمن كل ما يتعلق بالباحث من : أبحاث علمية واستشهادات مرجعية وغيرها من الأنشطة العلمية الأخرى ، والتي تميز الباحث عن غيره من الباحثين حتى إذا ما تشابهت الأسماء.

وأشارت إلى أنها ظهرت مع ظهور الويب، واتخذت العديد من الأشكال منها ما يرتبط بالتعريف بالباحث وإنتاجه العلمي مثال ORCID، ومنها ما يوفر منصة ويب تتضمن كل ما يتعلق بالباحث في بيئة الويب مثال: ResearchGate ، وتفيد الهوية الرقمية للباحث في الإعلان عن أبحاثه وأنشطته العلمية، وتمثل هوية رقمية فريدة ومميزة لكل باحث ، وتقوم بربط الباحث بأنشطته العلمية على الانترنت ، كما تساعد في حصول الباحث على سيرة ذاتية محدثة باستمرار، وبناء شبكة من العلاقات العلمية بالإضافة إلى الانخراط مع الجمهور، واكتشاف وإدارة المعلومات.

كما أكدت أن هناك أهمية قصوى للباحث عند استخدام المنصات العلمية على الإنترنت، تتمثل في : المساهمة في الوصول الحر للمعلومات، زيادة الاستشهاد المرجعي بإنتاجه العلمي ، حماية إنتاجه العلمي من السرقات العلمية والانتحال، الترويج للباحث محلياً وعالمياً.

أما على مستوى المؤسسة البحثية، فيفيد استخدامها في الترويج للمؤسسة ولباحثيها - الارتقاء بالمكانة العلمية للمؤسسة من خلال السمعة الأكاديمية لمنسوبيها من الباحثين .

كما أوضحت السيد كيفية وفوائد الانضمام إلى منصة المحكمين، والذي يتمثل في أن الاشتراك مجاني ولا يحتاج لأي مجهود، مؤشر التحكيم العلمي يساهم في التطور المهنى ، تطوير مهارات التحكيم العلمي، وتقدم المنصة جوائز سنوية لأفضل المحكمين حول العالم ، كما توفر المنصة خدمات جديدة باستمرار.

وفي نهاية الورشة تم إجراء تقييم حول مدى الاستفادة من الورشة، وقد أجمع الحضور على تحقيق الأهداف المنشودة من إقامتها.