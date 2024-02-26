نقيب الفلاحين: تنظيم المعارض الزراعية الدولية تنشيط لقطاع السياحة

الإثنين 26/فبراير/2024 - 02:30 م

أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن تنظيم المعارض الزراعية رافد مهم من روافد تنمية وتنشيط السياحة في أي دولة، لافتًا إلى أن كل دول العالم تهتم الآن بالقطاع الزراعي وبكل ما يخصه.

وقال في بيان له على هامش مشاركته في المعرض الزراعي الدولي بباريس:" إقبال كبير على المعرض الزراعي الدولي بباريس، الذى تشارك فيه أكثر من 120 دولة، وتعمل فرنسا أن يكون من أدوات الترويج للسياحة".

وتابع:" سنتعاون مع الحكومة من أجل تنظيم معارض زراعية كبرى في مصر، للعمل على تنشيط القطاع الزراعي، وتنشيط قطاع السياحة، خاصة وأن كثير من دول العالم لديه ثقة في المنتجات الزراعية المصرية وفي مقدمتها الموالح".