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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تواصل فاعليات المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالبحر الأحمر

اسماعيل العربي، وكيل
اسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر
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 برعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تم الكشف  خلال يومين السابقين علي عدد ٩٤٧ منتفعة و ٢٢٥ حصول على وسيلة  و ٤٨٥ كشف باطنه و اطفال و٣٣٢ مشوره وكشف نسا ومتابعه حمل وسونار ومتابعه وسيله.
واكد دكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر،  ان الحملة تستمر  على مدار 5 ايام من 24 الى 28 فبراير الجاري، 2024 ، وذلك بمدن راس غارب وسفاجا واللشلاتين.
واشار العربي الي تقديم جميع خدمات تنظيم الاسره ومتابعه الحمل وكشف السونار وصرف العلاج بالمجان من خلال جميع عيادات تنظيم الاسره بالوحدات الثابته الى جانب العيادات المتنقله وعمل ندوات توعويه بأهميه المباعده بين الولادات واستخدام وسائل تنظيم الاسره.

واضاف وكيل وزارة الصحة، ان الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الاسره والصحة الانجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة في المرحلة الثانية.

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الصحة الانجابية العيادات المتنقلة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية صرف العلاج بالمجان لتنظيم الأسرة من حقك تنظمي