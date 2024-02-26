تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسات محاكمة "عبد العزيز.م"، المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير، إلى دور مارس المقبل للاطلاع.

وذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 9508 جنح قسم حلوان لسنة 2022 المقيدة برقم 2587 / 2022 كلي حلوان أن المتهم يوم 19 /5 /2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، قتل عمدا المجني عليه محمد عمر حسن كشمير مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم حال سيره بمنطقة العزبة البحرية بدائرة قسم شرطة حلوان، استوقف المجني عليه وطلب منه مبلغ 100 جنيه، فرفض الأخير ودفعه، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص، فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته على النحو المبين بالتحقيقات، ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة القتل العمد، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة التي استخدمها في الاعتداء على المجني عليه.