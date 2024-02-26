وزير التعليم ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض المدرسة المنتجة "أهلا رمضان"

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، معرض المدرسة المنتجة "أهلا رمضان" بمقر مديرية التربية والتعليم بمدينة المنصورة؛ والذى نظمته إدارة المدرسة المنتجة بالوزارة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وقد تفقد الوزير ومحافظ الدقهلية منتجات المعرض، حيث أثنى الدكتور رضا حجازى على جهود الطلاب فى تصنيع هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن المدرسة المنتجة تهدف إلى تنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب، وتعميق روح المشاركة المجتمعية لدى أولياء الأمور للمشاركة مع أولادهم في تقديم منتج مصري يساهم في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال نقل خبراتهم إلى المدرسة المنتجة، كما تساهم المدرسة المنتجة في إكساب الطالب احترام العمل المنتج، وتحقيق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته، وزيادة انتمائه لها.

ووجه الدكتور أيمن مختار الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم علي اقامة مثل هذه المعارض داخل أروقة التربية والتعليم، مشيداً بالمعرض والمنتجات المقدمة به.

وأشار الدكتور أيمن مختار إلي أنه تم افتتاح عدد 21 معرض أهلا رمضان وتوفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في جميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفه التجارية.

وقد تضمن المعرض المنتجات الغذائية، ومنتجات النسيج، والمشغولات الفنية، ولوحات فنية، والمشغولات الخشبية.

وقد رافق الوزير والمحافظ خلال افتتاح المعرض،اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار والأستاذ ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس الشيوخ النائب طارق عبدالهادي، والنائب ثروت فتح الباب.