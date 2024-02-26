3600 مستفيدة من حملة من "حقك تنظمي" في محافظة دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من "حقك تنظمى " لتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ3600 سيدة فى المرحلة الاولى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة بدمياط ، انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" بإدارات دمياط و كفر البطيخ و فارسكور.

وأشارت الدكتورة هالة هدية مدير ادارة تنظيم الاسرة إلى أن المرحلة الأولى ان الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بجميع الاماكن البعيدة عن تلقى الخدمات الصحية بكل القرى والكفور والعشوائيات وتم صرف جميع أنواع الوسائل مجانا مثل اللولب الهرمونى والنحاسى وكبسولات تحت الجلد وتم تقديم خدمات الفحص بالسونار وكشف النساء ومتابعة الحمل وتقديم مشورة طبيبة لتنظيم الأسرة وكشف الباطنة والاطفال ايضا بالمجان

و أضاف محمد المياح مسئول المعلومات بادارة تنظيم الاسرة انه قد تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمرحلة الأولى إلى 3600 منتفعة باداراتى كفر سعد والزرقا بجميع وحدات ومراكز تقديم الخدمة بهم وايضا الاستعانة بالعيادات المتنقلة وذلك فى الفترة من 18 فبراير حتى 22 فبراير 2024 على مدار 5 أيام متتالية

و تستمر المرحلة الثانية من الحملة لمدة خمسة ايام متواصلة ايضا حيث يتم تقديم خدمات تنظيم الاسرة بالاضافة الى اقامة معارض لمنتجات نوادى المرأة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة التى تقوم عليها السيدات و ذلك بالتوازي مع تقديم خدمات الحملة

