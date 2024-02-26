لبنان على صفيح ساخن.. تصاعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

تصاعدت الاشتباكات اليوم الاثنين بين حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على مدينة بعلبك أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة عدد آخر.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه في بيان قال فيه "نقوم بضرب أهداف تابعة لحزب الله في عمق لبنان".

وكان "حزب الله​، أصدر بيانا أعلن فيه إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "هرمز 450" ‏بصاروخ أرض- جو فوق منطقة الجبل الرفيع بإقليم التفاح​؛ وقد شوهدت وهي تسقط بالعين ‏المجردة.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بـ"اعتراض صاروخ أرض- جو في مرج ابن عامر شمال إسرائيل، أُطلق من لبنان، وحاول اعتراض طائرة مسيّرة إسرائيلية.