عمرها أكثر من 5 آلاف سنة قبل الميلاد| تعرف على حكاية منطقة آثار الهمامية بأسيوط.. فيديو

قالت الدكتورة منى صاوي، مدرس بقسم الآثار القديمة بجامعة أسيوط، إن منطقة آثار الهمامية، تقع في مركز البداري التابع لمحافظة أسيوط، والتي تعتبر من أهم محافظات جمهورية مصر العربية طوال فترات التاريخ لأنها تمتلك أقدم الحضارات بداية من عصور ما قبل الأسرات أو ما قبل التاريخ واختراع الكتابة مرورًا بالعصور المصرية القديمة والعصر المسيحي.

وأضافت "منى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن منطقة آثار الهمامية تعود لعصر الملك خوفو، حيث إن المنطقة عبارة عن مقابر مشيدة بالجبل، لكبار الموظفين والأمراء بعصر الأسرة الخامسة، موضحًا أن المقابر بقرية "الهمامية" تمتاز بحالة جيدة، حيث تحتوي على تماثيل لأصحاب المقابر.

وأضافت أن من أهم المقابر بالقرية هي مقبرة الحاكم "كخمت الأول"، الذي كان يحمل لقب رئيس صعيد مصر، بالإضافة إلي مقبرة لزوجته، والتي كانت تعتبر سيدة الصعيد.