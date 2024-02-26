الرئيس الأوكراني: كييف وباريس تناقشان إمكانية نقل طائرات ميراج

الإثنين 26/فبراير/2024 - 01:16 م

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين أن كييف وباريس يناقشان إمكانية إرسال مقاتلات ميراج إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وأكد الرئيس الأوكراني: "نعم، نحن نتحدث عن طائرات مقاتلة"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال ممثل القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا تحتاج إلى طائرات ميراج قديمة.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين إن الحوار بين أوكرانيا وألمانيا بشأن توريد صواريخ توروس بعيدة المدى للقوات المسلحة الأوكرانية مستمر.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني في تصريحات صحفية، أن المفاوضات مستمرة على مستوى حكومتي كييف وبرلين، بشأن هذه الصواريخ، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف كوليبا أن الجيش الأوكراني بحاجة ماسة لهذه الصواريخ.