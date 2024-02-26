تركيا أمام محكمة العدل الدولية: “تعميق الاحتلال” سبب الصراع في المنطقة

قال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، اليوم الاثنين للقضاة في محكمة العدل الدولية إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو السبب الجذري للصراع في المنطقة.

وأضاف في اليوم السادس من جلسات الاستماع: "إن الوضع الذي يتكشف بعد 7 أكتوبر يثبت مرة أخرى أنه بدون معالجة السبب الجذري للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لن يكون هناك سلام في المنطقة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأشار إلىى أن "العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة، تفاقم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والفشل في تنفيذ رؤية الدولتين.

وتستمع محكمة العدل الدولية، إلى حجج أكثر من 52 دولة بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 بإصدار رأي غير ملزم بشأن العواقب القانونية لوجود إسرائيل في الضفة الغربية.