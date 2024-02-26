نائب محافظ البحيرة تشهد فاعليات حملة "حقك تنظمي" بدمنهور.. صور

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، فاعليات المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمى بوحدة صحة الهلال القديم بدمنهور بحضور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، فى إطار إهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وضمن مبادرة "أيامنا أحلى".

وبدأت فاعليات المرحلة الثانية من الحملة يوم السبت ٢٤ /٢ وتستمر حتى الأربعاء ٢٨ /٢/ ٢٠٢٤م بإدارات : ( دمنهور - أبو المطامير - كوم حماده - الدلنجات - غرب النوبارية - شبراخيت - رشيد ـ المحمودية ).

وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة تحت شعار "حقك تنطمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأشار الدكتور هانى جميعة إلى نجاح المرحلة الأولى من الحملة حيث سجل عدد المنتفعات فى المرحلة الأولى٢٧٦٨٠ منتفعة، وإجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة١٩٧١٠ ،كما أشار الى أنه يتم تنفيذ الندوات الاعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الإدارات بمشاركة كافة الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة .