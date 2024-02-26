قال المتحدث الرسمي بإسم قصر الرئاسية الروسي "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بدأت العمل بنشاط في أوكرانيا حتى قبل عام 2014 وتجنيد أشخاص هناك للقيام بأنشطة تخريبية في روسيا.

وأضاف المتحدث بإسم الكرملين أن هذه حقيقة معروفة، مشيرا إلى أنه حتى قبل عام 2014، كان ما يسمى بالمستشارين الأمريكيين الذين عملوا في وكالة المخابرات المركزية يشغلون وظائف في مبنى الإدارة الرئاسية في أوكرانيا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وكالة المخابرات المركزية تزود القوات المسلحة الأوكرانية بمعلومات استخباراتية عن هجمات مستهدفة على الأراضي الروسية.