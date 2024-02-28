تجميد "كهربا" في الأهلي بفرمان من كولر

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مفاجأة بشأن توتر العلاقة بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الأهلي، على خلفية الأزمة الأخيرة بعد اعتذار اللاعب عن عدم السفر مع بعثة الفريق في غانا لمواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز"، إن كولر قرر تجميد محمود كهربا ووضعه في المباريات المقبلة، وكانت البداية من مباراة بلدية المحلة التي تم استبعاد اللاعب فيها من القائمة، كما قرر عدم الدفع بـ"كهربا" في التشكيل الأساسي والاعتماد على الثنائي أنتوني موديست والفلسطيني وسام أبو علي الذي تألق في أول ظهور له محليا وأحرز هدفين في شباك البلدية.

وأشار المصدر إلى أن مارسيل كولر أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي في حضور خالد بيبو مدير الكرة بقرار تجميد محمود كهربا في الفترة المقبلة، وأنه لن يدفع به في أي مباريات إلا للضرورة القصوى كنوع من العقاب، خاصة أن اللاعب لم يلتزم بدوره الاحترافي في ظل الظروف التي يمر بها الفريق.

يذكر أن محمود كهربا يبحث عن عرض للرحيل عن النادي الأهلي في نهاية الموسم الحالي بعدما تلقى اتصالات من بعض الأندية السعودية والخليجية للتعاقد معه في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يجعل اللاعب يفكر بقوة في الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي خاصة في ظل بحثه عن عرض مادي كبير لدفع الغرامة المالية لصالح نادي الزمالك خلال الأشهر المقبلة حتى لا يصدر حكم بإيقافه من جديد.