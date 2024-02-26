إحالة شخصين للجنايات في حيازة سلاح ناري ومخدرات بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة شخصين للجنايات في حيازة طلقات نارية وسلاح ناري وترويج المواد المخدرة ، بمنطقة مدينة نصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا بقيام عاطلين بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة البلاغ وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين ولهم معلومات جنائية وبتفتيش بحوزتهما على 2 ونص كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية 500 جرام لمخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة وفردين خرطوش وطلقات لذات العيار وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .