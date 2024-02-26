هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بمنع تقديم المساعدات لسكان قطاع غزة

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الإثنين بأن إسرائيل لم تلتزم بأمر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بتقديم المساعدات العاجلة للأشخاص المحتاجين في قطاع غزة، وذلك بعد مرور شهر على صدور حكم تاريخي في لاهاي يأمر إسرائيل بتخفيف حدة حربها.

في رد أولي على الدعوى القانونية التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة. ومع ذلك، لم تتمكن من إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى كارثة إنسانية في هذا القطاع الفلسطيني الصغير.