بث مباشر.. جلسات اليوم الأخير لمحكمة العدل الدولية حول شرعية احتلال أراضي فلسطين منذ 57 عامًا

تقدم «البوابة نيوز» بثًا مباشرًا من فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، لبدء جلسات اليوم الأخير من جلسات محكمة العدل الدولية العلنية حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عامًا للأراضي الفلسطينية والتبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وعقدت محكمة العدل الدولية جلسات استماع لمدة 6 أيام، وشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة، وتركز القضية على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.