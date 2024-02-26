تجديد حبس "ديلر هيروين" في المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس ديلر بترويج مخدر الهيروين بمنطقة المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات بقيام شخص بحيازة المواد المخدرة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي الهيروين المخدر وزن كيلوا جرام وسلاح ناري وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.