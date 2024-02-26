ضبط 277 طن إعلاف مجهول المصدر بحملة تموينية في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة على المخابز والأسواق أسفرت بمركز إيتاى البارود عن ضبط 2 طن سوبر فوسفات مجهول المصدر و 1008 عبوة عسل مجهول المصدر و 10 شكائر أسمنت مجهول المصدر و كمية من المجمدات غير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزى دمنهور وبدر تم ضبط 277 طن أعلاف مجهولة المصدر و90 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ،كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبحملة مماثلة بمركز المحمودية تم ضبط ٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار و محضرين لعدم نظافة أدوات العجين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.