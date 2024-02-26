ضبط عاطل قتل شخصا أثناء محاولته سرقة دراجته بالخانكة

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطل لإطلاقه الرصاص على شخص، إثر محاولته سرقة دراجته النارية بالاكراه في منطقة الخانكة، فأصابه بطلق ناري.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى وألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول شخص مصابا بطلق ناري وحالته العامة مستقرة، وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية.

جرى تشكيل فريق بحث توصل إلى وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستيقاف المجني عليه اثناء سيره بدراجته ليلا لسرقتها بالاكراه منه إلا أن المجني عليه قاومه فأطلق المتهم الرصاص عليه فأحدث إصابته وفر المتهم هاربا.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجتهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.