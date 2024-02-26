"مكتب الجوائز" يعقد ورشة عمل تدريبية بآداب عين شمس

عقد مكتب الجوائز ورشة عمل توعوية حول مهارات التعامل مع الجوائز للقطاع الإداري بكلية الآداب بجامعة عين شمس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بأهمية التوعية والتدريب المستمر للقطاع الإداري ، وضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات لتحقيق التميز والريادة للجامعة في جميع مجالاتها ، وذلك بهدف تعزيز دعم أعضاء هيئة التدريس وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيعهم على التقدم للجوائز العلمية والأكاديمية المرموقة تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و حنان كامل عميد كلية الآداب، وبإشراف حاتم ربيع، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، بحضور ممثلي القطاع الإداري ذوي العلاقة بالجوائز والدعم لأعضاء هيئة التدريس في مجال التقدم للجوائز .

تم التركيز خلال الورشة على أهمية التعاون بين جميع الأقسام لإنشاء قاعدة بيانات شاملة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. كما تم التأكيد على ضرورة التعاون مع أعضاء هيئة التدريس وتيسير الإجراءات للتمكن من التقدم لأعضاء هيئة التدريس في الجوائز المعروضة والتى تتطلب بيانات لابد وأن تكون متوفرة لدى القطاع الإداري وبالتعاون مع كافة القطاعات الإدارية بالكلية.

كلك تم التركيز على الجوانب المهارية المرتبطة بمهارات التعامل مع الكمبيوتر في إدخال بيانات الجوائز على نظام الجوائز على موقع الجامعة وكيفية التعاون مع أعضاء هيئة التدريس في تيسير إدخال البيانات ورفع الملفات عند التقدم للجوائز.

وقد تمت التوصية في نهاية الورشة بما يلي:

1- توفير وسائل لتسهيل التواصل والتعاون بين القطاع الإداري وأعضاء هيئة التدريس لضمان جمع البيانات بشكل دقيق وفعال.

2- تطوير نظام إلكتروني متكامل وسهل الاستخدام لجمع بيانات أعضاء هيئة التدريس المتعلقة بالترشح للجوائز .

3- استمرار تقديم التدريب المناسب لممثلي القطاع الإداري لاستخدام الوسائل الإلكترونية وإدارة قاعدة البيانات بفعالية.

4- تعزيز الوعي بأهمية استيفاء جميع البيانات المطلوبة للترشح للجوائز من قبل أعضاء هيئة التدريس.

5- توفير دعم فني مستمرلأعضاء هيئة التدريس في ملء النماذج وتقديم البيانات وفقًا لمتطلبات الترشح للجوائز.

في ختام الورشة، تقدم مدير مكتب الجوائز بالشكر والتقدير لإدارة الجامعة على دعمها المتواصل وتقديمها لكافة أنواع التدريب والدعم لجميع موظفي الجامعة. كما تقدم بالشكر لإدارة كلية الآداب على المبادرة القيمة في تنظيم هذه الورشة وتوفير الفرصة لتطوير وتحسين مهارات وخبرات أعضاء القطاع الإداري في مجال الجوائز.