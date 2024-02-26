الجيش الإسرائيلي يؤكد: حزب الله أسقط طائرة مسيرة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين , إن الجيش يؤكد إسقاط حزب الله طائرة مسيرة إسرائيلية وسقوطها في الأراضي اللبنانية.

وأعلن الحزب أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450" باستخدام صاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان.

وأكد الحزب أنه “سيواصل التصدي لطائرات العدو ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانية”.

في حادث سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم اعتراض صاروخ أرض جو في منطقة مرج ابن عامر، الذي أطلق من لبنان، حيث تم الإشارة إلى محاولة الصاروخ اعتراض طائرة مسيرة إسرائيلية.