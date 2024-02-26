تشاهدون اليوم.. الإسماعيلى فى ضيافة الجونة والمقاولون يستضيف المصري

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأثنين الموافق 26 فبراير 2024 على النحو التالي:

*الدورى الإنجليزى الممتاز:

10:00 وست هام يونايتد × برينتفورد

*الدورى الإسبانى:

10:00 جيرونا × رايو فاليكانو

*الدورى الإيطالى:

07:30 روما × تورينو

09:45 فيورنتينا × لاتسيو

*الدورى السعودى:

04:00 الاتفاق × الهلال

07:00 الاتحاد × الوحدة

*الدورى المصرى:

04:00 الجونة × الإسماعيلي

04:00 زد اف سي × إنبي

07:00 المقاولون العرب × المصري البورسعيدي

