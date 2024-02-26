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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الإسماعيلى فى ضيافة الجونة والمقاولون يستضيف المصري

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأثنين الموافق 26 فبراير 2024 على النحو التالي:
*الدورى الإنجليزى الممتاز:
10:00 وست هام يونايتد × برينتفورد
*الدورى الإسبانى:
10:00 جيرونا × رايو فاليكانو
*الدورى الإيطالى:
07:30 روما × تورينو
09:45 فيورنتينا × لاتسيو
*الدورى السعودى:
04:00 الاتفاق × الهلال
07:00 الاتحاد × الوحدة
*الدورى المصرى:
04:00 الجونة × الإسماعيلي
04:00 زد اف سي × إنبي
07:00 المقاولون العرب × المصري البورسعيدي
 

تشاهدون البوم الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الإسماعيلي المصري البورسعيدي