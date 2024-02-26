بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار وتوفير السلع لشهر رمضان

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد، إن مشروع رأس الحكمة مع دولة الإمارات يحل أزمة النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وضع خطة للإفراج التدريجي عن السلع داخل الجمارك خاصة السلع الأساسية المتعلقة بالقمح والغذاء والأدوية بمقدار مليار و300 مليون سيتم الإفراج عنها.

وأضاف "الشوادفي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لضبط السوق وتوفير السلع لرفع العبء عن المواطن خاصة في شهر رمضان، موضحًا أن هناك خطوات جادة من أجل الإفراج عن كل السلع في الجمارك، إضافة إلى تمويل مستلزمات الإنتاج اللازمة لضخ الإنتاج في داخل الدولة وتيسير التمويلات اللازمة بهدف الحد من الأسعار التي ارتفعت خلال الشهور الماضية بلا مبرر نتيجة احتكار و سلوكيات غير مسئولة وغير وطنية.

وتابع: "حدثت انفراجة خلال الأيام الماضية أثرت على أشياء كثيرة، فقد انخفض سعر صرف الدولار، والأمور في طريقها للحل، وما حدث خطوة من خطوات قادمة من أجل الاستمرار في ضخ السلع بالسوق المصري للحد من الأسعار التي ارتفعت خلال الشهور الماضية دون مبرر نتيجة للاحتكار والسلوكيات غير الوطنية أو المسؤولة".