برلماني: لقاء مدبولي ومجلس أمناء الحوار الوطني فرصة جيدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع مجلس أمناء الحوار الوطني، بمثابة رسالة قوية من الحكومة تؤكد على حرصها على الاستماع إلى جميع الآراء.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني والتركيز على المحور الاقتصادي فرصة جيدة لتبادل الأفكار والرؤى حول أفضل السبل لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى إلى خطط تنفيذية، تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن تركيز الحوار الوطني على المحور الاقتصادي بمشاركة الحكومة وخبراء الاقتصاد وجميع الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتهم سيسهم في وضع خطة اقتصادية شاملة للنهوض بمصر.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني يأتي بعد انفراجة اقتصادية مهمة بعد أن نجحت الحكومة في عقد شراكة مع دولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة وهو ما يضمن تدفق 35 مليار دولار في هذا التوقيت المهم، الأمر الذي يتطلب وضع سياسة اقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة، لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة.

وطالب النائب علاء عابد، جميع الأحزاب السياسية بمشاركة رؤيتها في جميع القضايا المطروحة للحوار من أجل تحقيق واحد من أهم أهداف الحوار وهو توسيع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصر.