الآلاف من أهالي قرية ميت الديبة بكفر الشيخ يشيعيون شهداء "لقمة العيش"

شيع فجر اليوم الأثنين، الآلاف، من أبناء قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، في مشهد مهيب، جنازة أربعة من شباب القرية الذين لقوا مصرعهم، غرقاً أثناء ركوبهم معدية قرية نكلا التابعة لمحافظة الجيزة ، حال توجههم للعمل بشركة حسن علام للمقاولات ، في أحد مشروعاتها تحت الإنشاء .

والضحايا الذين تم تشييع جنازتهم ، هم : حمدي أسامة حمدي محمد الشاملي ، أحمد عز الدين محي الدين عبدالفتاح ،وسامي فؤاد عابدين قطب سعد الدين، إيهاب محمد عبدالنبي قطب الشناوي .

وكان، ثمانية شباب من أبناء قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، قد انقلبت بهم معدية ، بنهر النيل عند مرورهم الي عملهم بشركة مقاولات حسن علام ، صباح الأحد، عبر معدية عبارة عن مركب شراعي وعندما حدث عطل بالمركب في عرض نهر النيل غرق المركب وكان علية 14 من شباب القرية، وغرق 8، فيما نجا خمسة آخرين كانوا علي متن المركب .

وقام رجال الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية بأنتشال أربعة جثث ومازال البحث جاريا عن أربعة جثث آخرين من شباب القرية ، .

جدير بالذكر أن الجثث، التي مازالت في نهر النيل كل من عبدالرحمن ياسر فتحي عبدالوهاب، وسيف إبراهيم هنداوي سعد يونس، ومحمود إبراهيم محمود خليل ، ومحمود محمد السيد محمد عامر.