بعد إحالته للمفتي.. الحكم على طبيب تجميل لاغتصابه شقيقة زوجته بأكتوبر

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الاثنين النطق بالحكم على طبيب التجميل المتهم بالتعدي علي شقيقة زوجته الفتاة القاصر وذلك بعد أن كانت المحكمة أحالتها بجلستها السابقة لأخذ رأي المفتي في إعدامه.

كانت قد أحالت النيابة العامة طبيب تجميل اغتصب شقيقة زوجته بأكتوبر للمحاكمة الجنائية، وكان معاون مباحث قسم أكتوبر قد تلقَّى في أواخر أغسطس الماضي بلاغًا تقدمت به سيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، يفيد بتعرُّض ابنتها "م. ع. ع" ذات الـ 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" (مشكو فى حقه)؛ وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مره أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتى وآخرها بمنطقة الحصري.

وتبين من التحقيقات الأولية مع الطفلة وأقوال والدتها، أن المتهم أقدم على معاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عده مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة بمنطقه هرم سيتي ويوم الأحد الموافق 2023 /8/27، قام باقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبها لشقته لمدة أربعه أيام، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج مرة أخرى.