الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ354 ألف مريض بمستشفيات الحميات خلال يناير الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ354 ألفا و838 مريضاً من خلال العيادات الخارجية لمستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ4 آلاف و32 مريضاً بأقسام الاستقبال والطوارئ، وذلك خلال شهر يناير 2024.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم مناظرة 815 حالة بواسطة التشخيص «عن بُعد» في حميات (أسيوط، والإسماعيلية، ودمنهور، ومنوف، والإسكندرية، والمحلة، والمنصورة، ودسوق، وشبين الكوم، وكفر الشيخ، والغردقة، وبنها).

وتابع «عبدالغفار» أنه تم تجهيز وحدة رعاية مركزة للأطفال بمستشفى القناطر الخيرية، بسعة 30 سريرا، كما تم تشغيل عناية مركزة كبار بمستشفى حميات طوخ، بسعة 12 سريرا، لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لأسرة العناية المركزة بالمستشفى إلى 27 سريرا.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى المرور على مستشفيات حميات طنطا، وزفتى، وكفر الزيات، بمحافظة الغربية، كما تم المرور على مستشفى حميات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك لتلافي أي سلبيات والعمل على تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.