أبرزها تتويجه بجائزة AFASU الذهبية.. نشاط محافظ جنوب سيناء خلال 24 ساعة

شهدت مدينة شرم الشيخ، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأنشطة واللقاءات والجولات التفقدية لمحافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة، أبرزها تتويج الاتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU للتنمية والسياحة والتكنولوجيا برئاسة الدكتور حسام درويش اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بجائزة AFASU الذهبية لأفضل محافظ قائد للتنمية السياحية في العالم " رجل العام" وذلك تقديرا على أعماله فى خدمة التنمية المستدامة والتنمية السياحية للمحافظة كما جرى تتويج مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم.

جاء ذلك في احتفالية بأحد فنادق شرم الشيخ الكبرى، فى حضور لفيف من رجال الاعمال واعضاء الغرف الفندقية والسياحية وممثلي وزارة السياحة و ورجال الأعمال ومستثمرى جنوب سيناء ولفيف من الصحفيين والإعلاميين ووكالات الأنباء المحلية والإقليمية والعالمية ، وقنوات التليفزيون المحلية والاقليمية وفي مقدمتهم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسفيرة سها جندي وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، وغادة شلبي نائب وزير السياحة وضيف شرف الاتحاد اللواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق.

كما حضر الاجتماع عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد الأفريقي الآسيوي بقيادة رئيس الاتحاد دكتور حسام درويش ونائب رئيس لجنة الجوائز وزير سياحة سيشل الأسبق الآن انج ورئيس مجلس إدارة ترافل ديلي نيوز العالمية تيودور كوموليس، و الخبير السياحي الدولي الدكتور يانس ثيرنهارات، والرئيس التنفيذي للاتحاد المستشار دكتور عادل المسلماني والأمين العام للإتحاد اللواء حسام بدر الدين، والرئيس الفخري للاتحاد الخبير الفندقي مطيع اسماعيل وعضو الإتحاد، والرئيس الفخري لقطاع التنمية المستدامة رجل الأعمال عنان الجلالي، ورجل الأعمال بشري غالي عضو الإتحاد وعدد كبير من أعضاء الاتحاد الإفريقي الآسيوي.

تفقد المشروعات التنموية

كما أجرى اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء ، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمدينة شرم الشيخ، تفقد فيها مركز الرصد الأمني الموحد واستمع الوزير لشرح واف عن عمل المركز وهو مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

كما زار الوزير ومحافظ جنوب سيناء منطقة سباقات الهجن تفقد الوزير فيها المنصة الرئيسية وقاعة كبار الزوار والقرية التراثية واوضح محافظ جنوب سيناء ان القرية التراثية تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأشار ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن، مسجد ،مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

من جانبه اشاد وزير التنمية المحلية بما راه خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، وقال ان جميع مشروعات الخطة الاستثمارية تتم بجنوب سيناء علي خير وجه وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء لمجهوداته وجميع العاملين معه.

مشروعات شرم الشيخ

مركز الرصد الامني

قرية التراث

ت

الرصد الموحد

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