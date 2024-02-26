شهيدان و14 مصابا جراء قصف إسرائيلي على منزل بخان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بسقوط شهيدين فلسطينيين بينهم امرأة، و14مصابا، جراء قصف إسرائيلي على منزل شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين، في مختلف أنحاء قطاع غزة، باستخدام جميع الآلات الحربية، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، ارتفع عدد شهداء القصف على منزلًا يعود لعائلة أبو العين في حي النصر برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، إلى 4 شهداء فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى، واستشهد، أمس الأحد، عشرة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين على الطريق الساحلي غرب غزة، فقصفت المدفعية الإسرائيلية والمسيرات على الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب قطاع غزة.

كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة جوية على منزلًا في حي الزيتون، نتج عن تلك الغارة، استشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة عدد كبير، ولم تتمكن سيارات الاسعاف من نقلهم جميعًا إلى المستشفيات بسبب استهداف الاحتلال لأي مواطن يتحرك في المكان.