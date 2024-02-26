المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة في مدينة طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن المقاومة الفلسطينية، قامت باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعبوات المتفجرة، وأطلقت على الاحتلال النيران، خلال اقتحام مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحم جيش الاحتلال منزل عائلة الصحفي زكريا حماد في بلدة سلواد شمال رام الله، ويطالبه بالقدوم لبيته وتسليم نفسه، كما طالب جيش الاحتلال باستقدام تعزيزات عسكرية خلال اقتحامه مدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين، من مدينة جنين ومخيمها، فاعتقلت الطالب على السعدي من مخيم جنين، والشاب عاصم العرقاوي من مدينة جنين، اثناء مرورهما عبر حاجز عورتا قرب نابلس.