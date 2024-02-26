اليوم.. عرض"قهوة فريال" و"رحلة العقباوي" ضمن فعاليات اليوم الثاني من أيام قنا السينمائية

الإثنين 26/فبراير/2024 - 04:00 ص

يعرض اليوم الإثنين، فيلمي"قهوة فريال"و"رحلة العقباوي"،بمركز تنويرة الثقافي بقنا،ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان أيام قنا السينمائية في دورته الأولى دورة الروائي والسيناريست يوسف جوهر،المستمرة حتى 28 فبراير الجاري.

ويعرض غدا في تمام الساعة الخامسة مساء فيلم"رحلة العقباوي"للمخرج أيمن صفوت،وتدور أحداث الفيلم في مدة حوالي 14 دقيقة حول أسرة "محمد العقباوي" التي اتخذت من صيد الحيوانات البرية كالأفاعي والعقارب والأرانب والأبراص والضفادع مهنة لها،وقد تخصصت في هذه المهنة وباتت تزود الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية بما تحتاجه من حيوانات برية أو منزلية كالفئران بأنواعها المختلفة.

كما يعرض أيضا الفيلم القصير"قهوة فريال"بمركز تنويرة الثقافي،وتدور فكرة الفيلم حول شاب في أوائل الثلاثينات من عمره، يعمل عازفا موسيقيا بإحدى الفرق الموسيقية، يهرب من صخب المدينة التي يعيش فيها إلى منطقة سكنية قديمة،ويحدث لقاء عابر بينه وبين إحدى نزيلات مستشفى الأمراض النفسية.

الفيلم من تأليف تامر عبد رب النبي، وإخراج مهند الكاشف، وإنتاج المعهد العالي للسينما، وبطولة هبة عبد الغني، وأحمد مصطفى، وأكمل المعداوي.

ومن المقرر أن يتنافس على جوائز الدورة الأولى من المهرجان مجموعة كبيرة من الأفلام، والتي تتنوع ما بين روائي وتسجيلي ووثائقي من بينها فيلم"طاقة وجود"،"شقة الأجداد"،و"يوم الخروج، و"تخطي" و"إيجار قديم" و"وقت بدل ضائع" و"راجية"و"فيلم نحات"و"محضر عدم تعرض"وغيرها من الأفلام.