2 مارس.. مسرح نهاد صليحة يقدم مسرحية "جمعية المطلقون" لفرقة جراند

أعلن مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم،تقديم العرض المسرحي"جمعية المطلقون"لفرقة جراند الهوسابير المسرحية،يوم 2 مارس المقبل، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة المسرح لشهر مارس تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

مسرحية"جمعية المطلقون"حققت نجاحا ملحوظا الفترة الأخيرة،حيث تم تقديمها في أكثر من ليلة عرض ناجحة على مسرح الهوسابير بالقاهرة،والمسرحية تناقش في إطار كوميدي ساخر،موضوعا مهما واقعيا وهو الخلاف الأزلي بين الرجال والنساء،ومن بينها مشكلة القوانين التي تنصف المرأة على حساب الرجل دون إعطاء أي أهمية للرجل، وتناقش المسرحية منذ بداية الخط حياة الشاب الذي يستعد للزواج مرورا بحياته وحتى طلاقه.

العرض مأخوذ عن رواية "جمعية المطلقون" للمنتجة أروى قدورة،إخراج محمد أشرف،تمثيل نجلاء احمد، محمد محمود، كمال احمد، دينا رمضان، حنان حسام، محمد ياسر، محمد محسن، سليم احمد، محمد صلاح، محمد مجاهد، على معلول، عبد الرحمن خالد،،إضاءة مايكل نصحي، ديكور محمد عاطف، ألحان محمد عصام، استعراض باسم جمال، إعداد موسيقي عمر عباس، مخرجان منفذان محمد محسن ومعتز فراج.