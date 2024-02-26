قوات الاحتلال تنسف عددًا من المنازل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنسف عددًا من المنازل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين، في مختلف أنحاء قطاع غزة، باستخدام جميع الآلات الحربية، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، ارتفع عدد شهداء القصف على منزلًا يعود لعائلة أبو العين في حي النصر برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، إلى 4 شهداء فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى.

واستشهد، أمس الأحد، عشرة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين على الطريق الساحلي غرب غزة، فقصفت المدفعية الإسرائيلية والمسيرات على الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب قطاع غزة.