لجنة السلامة بالمجلس الدولي للمطارات تزور مطار القاهرة

قامت لجنة السلامة بالمجلس الدولي للمطارات "إقليم إفريقيا" والمكونة من 17 فردًا بزيارة لمطار القاهرة الدولي، على هامش مؤتمر واجتماعات ومعرض المجلس الدولي للمطارات، وذلك في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والإفريقي.

وقد تم المرور على الممرات، مع تقديم شرح مفصل لكافة الأعمال التي تقوم بها شركة ميناء القاهرة الجوي في سبيل تأمين الممرات وصيانتها وعمل كافة الإجراءات اللازمة نحو رفع كفاءة الممرات الثلاثة بمطار القاهرة الجوي، حيث أبدى كافة الحضور إعجابهم بمدى المجهود المبذول من شركة ميناء القاهرة الجوي ليكون في مصاف المطارات العالمية واستقبال أكبر الطرازات من الطائرات في مطار القاهرة الجوي.

كما تم القيام بجولة بالقطار الناقل بين مباني المطار وصولًا إلى الجراج المتعدد الطوابق والمشاية الجديدة المتصلة بين الجراج المتعدد ومبنى الركاب رقم 2 والتي أدت إلى سيولة كبيرة وراحة شديدة للركاب المسافرين، كما تم أخذ صور تذكارية أمام الشاشة التفاعلية 5D التي تعتبر الأحدث على مستوى العالم، وفي نهاية الجولة أشاد كافة الحضور بالاستقبال والترحاب ومدى الاستفادة من هذه الجولة.