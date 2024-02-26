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الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين من جنين ومخيمها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين فلسطينيين، من مدينة جنين ومخيمها، فاعتقلت الطالب على السعدي من مخيم جنين، والشاب عاصم العرقاوي من مدينة جنين، اثناء مرورهما عبر حاجز عورتا قرب نابلس، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأمس الأحد، استشهد عشرة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين على الطريق الساحلي غرب غزة، فقصفت المدفعية الإسرائيلية والمسيرات على الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب قطاع غزة.

 كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة جوية على منزلًا في حي الزيتون، نتج عن تلك الغارة، استشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة عدد كبير، ولم تتمكن سيارات الاسعاف من نقلهم جميعًا إلى المستشفيات بسبب استهداف الاحتلال لأي مواطن يتحرك في المكان.

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