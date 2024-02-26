مودريتش يُنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية في الدوري الإسباني

خطف النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش الأضواء، بتسجيله هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 81، ليقود فريقه لانتصار صعب على إشبيلية بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة الـ23 ببطولة الدوري الإسباني.

بعد شوط أول سلبي، نجح مودريتش في فك طلاسم المباراة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليُسجل هدفًا رائعًا ويُهدي ريال مدريد النقاط الثلاث.

سجل ريال مدريد هدفًا في الشوط الأول عبر لاعبه لوكاس فاسكيز، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، بينما حاول إشبيلية العودة في النتيجة، لكن دون جدوى.

وجهت جماهير ريال مدريد التحية للاعب الفريق السابق سيرجيو راموس، قائد إشبيلية، الذي عاد إلى ملعب سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ رحيله عن الفريق الملكي.



وبهذا الفوز، عزز ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة.

