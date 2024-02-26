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الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الإثنين، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال العدوان على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فسقط آلاف الشهداء الفلسطينيين، وارتفعت أعداد المصابين بشكل كبير، نتيجة القصف المكثف والمستمر من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الاستهدافات التي تنفذها الطائرات المسيرة في كل مكان، ونتج عن ذلك، استشهاد 29.692 مواطنًا فلسطينيًا، وإصابة 69.879 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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