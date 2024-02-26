قصف إسرائيلي مكثف يستهدف منزل جنوب مدينة خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، نفذت قصفًا على منزلًا جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء القصف على منزلًا يعود لعائلة أبو العين في حي النصر برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، إلى 4 شهداء فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين، في مختلف أنحاء قطاع غزة، باستخدام جميع الآلات الحربية، فاستشهد، أمس الأحد، عشرة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين على الطريق الساحلي غرب غزة، فقصفت المدفعية الإسرائيلية والمسيرات على الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب قطاع غزة.

كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة جوية على منزلًا في حي الزيتون، نتج عن تلك الغارة، استشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة عدد كبير، ولم تتمكن سيارات الاسعاف من نقلهم جميعًا إلى المستشفيات بسبب استهداف الاحتلال لأي مواطن يتحرك في المكان.